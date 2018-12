Le respect de soi

Le non-respect des droits des Franco-Ontariens par le gouvernement Ford en Ontario a fait la manchette au cours des dernières semaines et a provoqué, à juste titre, l’indignation d’une majorité de francophones à travers le pays.

Mon journal de quartier m’apprend « qu’une jeune entreprise montréalaise livrant des boîtes de prêt-à-cuisiner teste présentement une formule durable auprès de résidents de Rosemon –La Petite-Patrie et du Platea-Mont-Royal ». Le nom de l’entreprise ? Cook it ! Dans la plus grande ville francophone des Amériques ! Même la société états-unienne Staples a pigé et opère sous la raison sociale Bureau en gros au Québec.

Et si l’on commençait par se respecter soi-même…