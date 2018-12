Madame la Mairesse,

Je suis très déçu par votre oubli de parler en français lors de votre conférence de presse, le 4 décembre, à Montréal. Depuis 2008, je suis un militant. J’ai donné des centaines d’heures bénévoles pour faire élire Émilie Thuillier autant comme conseillère et mairesse et les autres membres de PM. Parlez-en à Nathalie Goulet.

Sur votre site, lorsque vous parlez de Montréal, le qualificatif français n’y est même pas. Vous avez l’excuse facile. Votre attitude insouciante m’attriste énormément et je ne peux pas croire que votre oubli soit accidentel. Je le considère comme un affront personnel. Prenez exemple sur la mairesse Émilie Thuillier qui parle d’abord en français tout en respectant les autres langues. Globalement, je suis en accord avec l’ensemble des politiques de votre parti, mais je m’abstiens de renouveler mon adhésion car votre volonté de renforcer le français à Montréal est inexistante. Pour rassurer les francophones, vous devez poser un geste fort et concret pour renforcer le français à Montréal. Ne pensez pas que je suis une personne repliée avec une ceinture fléchée ; mes quatre enfants sont bilingues et l’une vit en Australie et un autre a fait son doctorat en sciences économiques à Ottawa. C’est leur fierté d’être des Québécois francophones qui les a poussés à vivre d’autres expériences en dehors du Québec.

D’un militant déçu et très irrité.