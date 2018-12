Lettre ouverte au premier ministre Doug Ford

Cyril Dionne - Abonné 7 décembre 2018 00 h 44

Ne pleurez pas pour eux chers Québécois

Premièrement, le projet de création de l’Université française de l’Ontario provenait d’une petite clique non imputable. Une université française dans le nord de l’Ontario, oui, mais à Toronto, une chance que le ridicule ne tue pas. Depuis plus de 50 ans, les francophones du nord de l’Ontario, qui représentent la grande majorité des Franco-Ontariens, doivent s’exiler pour faire des études postsecondaires en français. Deuxièmement, oui à la réciprocité; si on coupe dans les services pour la minorité francophone en Ontario, on fait de même au Québec pour la minorité anglophone. Troisièmement et finalement, pourquoi est-ce que l’indignation vient toujours du Québec? Où sont les 500 000 personnes pour les signataires de cette lettre ou bien les 620 000 revendiqués par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario? C’est le silence radio partout. 14 000 ont manifesté le 1er décembre mais si on soustrait ceux qui venaient de l’extérieur du Québec, ceux qui étaient là pour leur gagne-pain et les 10 000 et plus d’enseignants et d’enseignants à la retraite, on n’en beurre pas très épais pour ceux qui ont la langue française à cœur en Ontario. Est-ce que la grande majorité de ces gens sont maintenant assimilés?



Doug Ford ne reviendra pas sur sa décision. Ils veulent tout simplement éradiquer la présence francophone en Ontario. Mais les francophones hors Québec de l’Ontario l’ont cherché; jamais au grand jamais ils ont appuyé les revendications des Québécois pour l’obtention d’un pays. Pire encore, ils ont combattu à côté des « Doug Ford » pour s’assurer que le Québec demeure dans la CONfédération lors du dernier référendum de 95. Ils se disent Canadiens et lorsque ceci fait leur affaire, francophone.



Ne pleurez pas pour eux chers Québécois. Le combat est maintenant à vos portes, plus précisément à Montréal avec une mairesse qui parle en anglais parce que c’est « cool » d’être colonisé et qu’elle a fait ses études en Ontario. Misère.