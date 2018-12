L’urgence d’argent frais dans les écoles

On l’entend et on le lit partout, nos écoles ont été lamentablement délaissées depuis des décennies. Manque de locaux, manque de personnel, mais surtout manque de volonté de la part de nos décideurs…

Lors de ma récente visite à un Marché de Noël, je me suis fait demander par une écolière tenant une tirelire si je voulais contribuer financièrement à l’achat de dictionnaires pour son école. J’en suis resté bouche bée, complètement sidéré, ne sachant plus quoi dire. Je n’ai pas l’habitude de refuser de mettre la main à la poche pour aider de bonnes causes, mais là… Le gros bon sens m’a dit stop, holà ; que va-t-on nous quémander ensuite ? De l’argent pour des chaises, pour remplacer une porte ? Des dictionnaires papier font partie du matériel d’apprentissage de base d’une école primaire et ne devraient faire l’objet de collectes. Vivement un coup de barre.