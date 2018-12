Le fait français est incontournable

Le « We will win » de Ronald Caza lors de la manifestation franco-ontarienne a été pour moi comme un réveil nationaliste pour le Canada français d’un océan à l’autre des francophones francophiles, et nos alliés ont démontré dans une atmosphère de fête que le fait français au Canada est maintenant incontournable.

Nous devons maintenir la belle solidarité que cette crise linguistique nous a permis d’expérimenter, faire la liste de nos besoins et imposer la suite des choses. Pour ce qui est de Caza, c’est de la graine de grand politicien populiste. Quel discours inspirant pour la jeunesse francophone du pays !