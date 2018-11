Francophones : peuple fondateur ou pions sur l’échiquier politique ?

Cyril Dionne - Abonné 29 novembre 2018 00 h 52

Le Canada est composé de moutons francophones digérés

L’Ontario français n’existe pas. C’est un mythe, un mirage perpétré par les Lord Durham de ce monde. Si vous ne pouvez pas vivre en français, dans votre langue et que celle-ci ne fasse pas partie de toutes les activités communes de la journée, personnelles ou professionnelles, eh bien, vous vivez un mensonge. C’est bien beau l’éducation en français, mais tous ceux qui sont des francophones hors Québec comprennent que lorsque vous avez fini l’école, la réalité reprend son cours. Vous allez travailler et vivre en anglais en Ontario.



L’étiquette Franco-Ontarien ne fait aucun sens. On ne peut pas vivre en français en Ontario. Et la situation va empirer puisqu’il n’existe plus aucun rapport de force entre les francophones et les anglophones avec un Québec qui dort au gaz en ce qui concerne sa propre souveraineté, son indépendance et sa fierté comme peuple autonome. Les « Doug Ford » pullulent dans le ROC. Nous sommes des francophones hors Québec, point à la ligne. Vous pouvez mettre de côté les principes comme la dualité linguistique, le bilinguisme et le concept de peuple fondateur dans un état multiculturaliste où toutes les ethnies sont sur un pied d’égalité et qui se veut postnational afin, spécifiquement, d’occulter que le Canada fut fondé, en concert avec les Autochtones, par les français d’Amérique, Louis Riel oblige.



L’assimilation a fait ses ravages et la grande majorité des interlocuteurs francophones hors Québec ne parlent plus leur langue maternelle. Beaucoup sont devenus tellement bilingues, qu’ils en ont oublié leur langue première. Comme disait Elvis Gratton, « full bilingual ». Se nourrir toujours à la mamelle anglo-saxonne par choix volontaire ou involontaire, eh bien, il faut être capable de digérer cet aménagement culturel et linguistique non pas pour en faire sienne, mais pour aller de l’avant avec la nôtre. Or, c’est impossible en Ontario ou dans le Canada qui ne parle pas français. Le Canada est composé de moutons francophones digérés.