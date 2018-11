Où s'en va-t-on en éducation?

Le Devoir vient de publier deux articles importants sur l’avenir de deux systèmes que nous connaissons bien : le système d’éducation et le système de santé et des services sociaux. Le premier, sous la plume du professeur Antoine Baby, propose au nouveau ministre de l’Éducation de mettre l’accent sur une priorité : la revalorisation de la condition enseignante. Le second article, écrit par la conseillère en développement organisationnel Lise Denis, propose d’avoir une vision de l’essentiel dans la revitalisation du système de santé et des services sociaux, soit de mettre au premier plan les patients, les professionnels des soins de même que les gestionnaires du système.

Mme Denis a raison d’envisager comme système le domaine de la santé et des services sociaux, système auquel il faut apporter des correctifs majeurs qui s’éloignent de l’esprit centralisateur d’un ancien ministre libéral fort bien connu.

En éducation, je vois peu d’écrits qui envisagent ce domaine comme système à revoir et à revitaliser, en particulier dans le secteur des écoles primaires et secondaires. Les nombreux fonctionnaires et sous-ministres restent muets sur les correctifs majeurs à apporter. Les spécialistes de l’enseignement, pour leur part, ne se bousculent pas au portillon. Quant au personnel de l’enseignement, ses membres sont trop peu nombreux à exiger une nouvelle réforme, échaudés qu’ils ont été par le « compétentisme » de triste mémoire.

Pourtant, le nouveau ministre devra montrer un certain leadership et envisager une revitalisation de l’éducation axée en premier sur le noyau central que constitue la formation générale de base, prodiguée à l’intérieur des écoles. Cette nouvelle réforme devra revoir, en collaboration avec tout le personnel enseignant, tant ses conditions de travail que son admission et sa préparation à l’université, de même que son accueil dans le système, sans oublier le renouvellement de la gestion de ces écoles, qui elles aussi souffrent de l’usure du temps.