L’aide aux médias et les conservateurs

Lors de sa dernière mise à jour économique, le gouvernement libéral a prévu une somme de 595 millions de dollars en soutien à l’industrie des médias. Les conservateurs d’Andrew Scheer sont tout de suite montés aux barricades en déclarant que le parti de Justin Trudeau préparait les élections de 2019 avec cette annonce, sous-entendant par là que les médias se sentiront tenus de retourner l’ascenseur, comme avant eux Radio-Canada, dont le budget a considérablement augmenté au lendemain de la prise du pouvoir par les libéraux en 2015.

Les conservateurs savent très bien qu’il n’est pas nécessaire de soutenir financièrement les médias pour les avoir de son bord, eux qui ont déjà le soutien bénévole de nombreux médias et de chroniqueurs vendus à leur cause. Pendant des décennies, les journaux de Gesca ont soutenu le Parti libéral du Québec sans recevoir aucune aide gouvernementale en retour. Jusqu’à récemment, il y avait derrière ce groupe une riche famille, dont le seul objectif était d’abattre le mouvement indépendantiste et, ma foi, qui y est peut-être parvenue.