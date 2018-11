Un pont en avant, deux pas en arrière…

En tant que citoyenne de la ville de Québec sensible à l’environnement, j’ai suivi avec une grande envie le virage Zéro déchet de la ville de Lévis. Je tiens à souligner l’initiative réalisée auprès des édifices municipaux et l’aide de la Ville pour accompagner 20 foyers à réduire leurs déchets. Toutefois, les initiatives vertes de Lévis et son plan d’action de développement durable 2014-2034 semblent être incohérents avec la volonté du maire de construire un troisième lien. L’impact de ce projet sur l’étalement urbain n’engloutira-t-il pas tous les autres efforts de la Ville ?

En effet, toutes les études montrent que l’ajout d’autoroutes ou leur élargissement [...] incite les gens à déménager en banlieue et à s’acheter une voiture. Le troisième lien, c’est plus d’étalement urbain, plus de gens qui utilisent la voiture pour aller travailler, autant de trafic dans 10 ans — sinon plus — et 4 à 10 milliards de dollars d’argent public investi dans une infrastructure qui va dans le sens contraire du développement durable.

Bien qu’une partie de la population soit prête à changer ses pratiques pour ralentir la crise écologique, un seul projet polluant peut annuler l’impact de la somme des petits gestes verts individuels.

Un sondage Léger a montré cet été un fort appui pour le projet du troisième lien tandis qu’un autre sondage de la même firme place la protection de l’environnement au deuxième rang parmi les enjeux les plus importants après les inégalités entre riches et pauvres. La population doit se réveiller et voir l’impossibilité de conjuguer son désir d’engagement envers l’environnement et la mise en oeuvre de projets polluants. Ne pourrait-on pas investir dans le projet de réseau structurant, continuer de développer le transport en commun de Lévis et les réseaux cyclables et évaluer le déploiement du covoiturage et de l’autopartage ?

Tous et toutes sont en faveur d’améliorer la fluidité de la circulation entre Lévis et Québec, mais la planète exige que ce soit par un autre projet que celui du troisième lien.