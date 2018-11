Une fracture sociale

Ayant accès à la quasi-totalité des transports en commun du Québec, les citadins ont une sérieuse occasion de donner l’exemple en matière de comportement écologiquement acceptable.

Quand ils auront eux-mêmes vendu leurs autos, et spécialement leurs camionnettes qui ont supposément la cote actuellement, ils pourront faire la leçon au reste de la population. En attendant, puisque l’étalement dans un pays qui compte plus de 1 500 000 km2 est un phénomène durable, il reste à décentraliser les sources d’emplois et les transports en commun vers les couronnes. Vers ceux qui « casquent » en matière d’impôts. Vers les régions où réside cette majorité silencieuse qui vient de prendre spectaculairement le pouvoir. L’ère des bobos est terminée. Et le phénomène des gilets jaunes en France montre que c’est identique ailleurs et que ce mouvement de masse peut faire des petits, même ici. Et dans le cas des élites, politiques, écologiques et culturelles, le moment est venu de faire leur autocritique et de donner l’exemple, afin que les bottines suivent les babines. Pas juste de « montrer du doigt le fétu dans l’oeil du voisin de banlieue tout en ignorant la poutre dans le sien ». Et ce n’est pas un « Pacte », nouveau nom pour les « Résolutions du jour de l’an », qui va y changer quoi que ce soit.

Le bla-bla vertueux et moralisateur, on a déjà donné. Tout comme les pétitions, les marches, les manifestations, etc. Comme le dirait Laflaque : « vendez votre char, bâtard !!! » et après, on parlera.