Ne perdons par le sens des stages

Un stage est un lieu où les apprentissages réalisés dans son programme d’étude viennent se frotter à l’expérimentation, viennent se confronter avec le monde concret. Les stages sont essentiels pour les trois parties impliquées : stagiaire, maison d’enseignement, monde du travail. […]

Et en même temps, le stage terminal place le stagiaire dans des conditions périlleuses sur plusieurs plans : une réalité économique précaire car les horaires de stage obligent souvent à délaisser l’emploi à temps partiel qui maintenait l’équilibre ; de grandes pressions pour réussir son stage sur le plan universitaire et quelques autres cours ; de plus c’est l’heure du deuil de son univers scolaire avec la sécurité qu’il présentait. Le stagiaire vit aussi de grandes pressions pour faire sa place dans ce milieu de travail, être accepté, démontrer son adaptabilité, se qualifier pour un emploi.

C’est un cri du coeur de la part des stagiaires, il faut l’entendre. De plus, ils dévoilent une situation d’iniquité entre les domaines de stage. Certains sont payés, d’autres pas. Leur colère s’explique.

Un stage unit trois parties : un stagiaire, une maison d’enseignement, un milieu de travail. Les étudiants ont parlé. Qu’en disent les autres ? Qui viendra les aider pour trouver des solutions financières ? Et des solutions qui valorisent la qualité des stages ?

Ayant supervisé des stages durant de nombreuses années, j’appuie ce cri des stagiaires. Mais la solution ne se trouvera pas avec un discours qui vide le stage de son sens. Un stage n’est pas un travail non rémunéré, ce n’est pas du bénévolat. Si c’est le cas, c’est qu’il y a des établissements d’enseignement qui ne font pas leur travail et que les stagiaires en paient le prix en réalisant des stages de piètre qualité.

Le monde du travail est en crise, les valeurs liées à l’apprentissage sont en baisse dans une société matérialiste… il faut donc travailler plus fort pour que le glissement décrit par les étudiants en colère ne soit pas réalité et que les stages ne deviennent pas du cheap labor ou un simple travail un peu rémunéré. Un stage n’est pas un travail. C’est un moment d’apprentissage dans un lieu de travail.

Il faut entendre les étudiants qui ont besoin de meilleures conditions de réalisation de stage. Ce cri vaut pour leurs conditions économiques, mais ça vaut aussi pour les établissements scolaires et les milieux de travail, qui doivent créer des contextes d’apprentissage et non de production.

Ensemble pour le respect des stagiaires, pour une qualité d’enseignement, pour un monde du travail meilleur.