Ne suivez pas l'exemple

Mario Jodoin - Abonné 23 novembre 2018 00 h 49

Eh bien...

«Selon les chiffres de Ressources naturelles Canada, un Subaru XV Crosstrek 2015 équipé d’une transmission automatique affiche une consommation d’essence combinée ville/route de 8,1 L/100 km et émet 186 grammes de CO2 par kilomètre. Ça, c’est pour la variante de base. Parce qu’en 2015, le XV Crosstrek était aussi offert avec une motorisation hybride.



En guise de comparaison, une Honda Civic de la même année affichait une consommation de 7,1 L/100 km et des émissions de 163 grammes de CO2 par kilomètre.



De l’autre côté du spectre, un VUS pur et dur comme le Chevrolet Tahoe 2018 affiche plutôt une cote de consommation d’essence de 13 L/100 km et émet 305 grammes de CO2 pour chaque kilomètre qu’il parcourt. Bien loin des chiffres du Crosstrek.»