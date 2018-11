Chronique d’une mort annoncée

Dans un article publié dans Le Devoir du 29 juin dernier et intitulé « Quelle perspective pour les Franco-Ontariens sous Doug Ford?», Jean-François Nadeau mettait en doute la volonté du premier ministre nouvellement élu Doug Ford d’appuyer les revendications des Franco-Ontariens concernant le renforcement des services en français et la création d’une université française à Toronto. Dans cet article, la professeure Linda Cardinal de l’Université bilingue d’Ottawa exposait crûment la situation : « Il [Ford] juge que les Franco-Ontariens sont des Ontariens comme les autres et qu’ils ne souhaitent qu’une réduction des impôts. »

Pour justifier sa décision toute récente d’abolir le Commissariat aux services français et d’abandonner le projet d’université française, le même Ford invoque le déficit budgétaire de 15 milliards du gouvernement ontarien. Or, la création de l’université ne nécessiterait qu’une mise de fonds de 20 millions, une somme dérisoire lorsqu’on la compare aux coûts de la moindre infrastructure. Comme le suggèrent Axel Fournier et Jean-Michel Laliberté dans Le Devoir d’hier [20 novembre], le Québec pourrait aisément prendre le relais, habitué qu’il est à financer des projets de centaines de millions, voire de milliards de dollars. Il démontrerait ainsi sa solidarité à l’endroit des Franco-Ontariens, ces Ontariens pas comme les autres.