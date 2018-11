Brûler du gaz, pour sauver la planète!

En 2007, lorsque le gouvernement Charest a octroyé les permis au consortium Rabaska, pour l’implantation d’un terminal méthanier face à l’île d’Orléans, le ministre des Ressources naturelles de l’époque avait affirmé que, sans ce projet « Le Québec allait manquer de gaz ». Les opposants clamaient haut et fort que le Canada, 3e producteur de gaz naturel au monde, n’avait absolument pas besoin de cette entreprise, qu’il s’agissait en fait d’un projet pour nos voisins du sud, qui refusaient toute implantation de ce genre d’usine sur leur territoire. Nous allions devenir la poubelle de service des Américains, dépendants de cette énergie fossile.

Aujourd’hui, dans vos pages actualités, on nous annonce la construction d’un nouveau terminal méthanier sur le majestueux fjord du Saguenay, mais cette fois-ci, non pas pour importer la molécule, mais bien pour l’exporter vers l’Europe, qui dépend trop du gaz russe.

Rappelons que Rabaska avait signé son contrat d’approvisionnement avec la russe Gazprom. Encore là, les opposants criaient sur toutes les tribunes que nous ne pouvions nous permettre de dépendre du gaz d’un des pays les plus corrompus de la planète en lieu et place du gaz de l’Ouest canadien. Les libéraux tenaient tellement à ce projet qu’ils retirèrent le dossier de l’examen de la Commission de protection du territoire agricole et refusèrent de s’en remettre à leurs propres experts en Santé publique qui émettaient de très nombreuses réserves quant à la santé et la sécurité des citoyens. Force est de constater que le gouvernement libéral, comme les commissaires du BAPE s’étaient totalement fourvoyés en n’écoutant que les arguments, qui se sont tous révélés faux, des promoteurs !

Alors que les citoyens tentent de grands efforts afin de réduire leur empreinte carbone, est-ce que le gouvernement Legault va être derrière ce projet financé par des intérêts américains ? Parce que les nouveaux promoteurs utilisent le même genre d’argument : mieux vaut brûler du gaz que du charbon ou du mazout, pour sauver la planète !