Pénurie de main-d’œuvre et retraités

Jour après jour dans l’actualité, on souligne que le Québec est en manque de main-d’oeuvre. Il y a à mon avis des solutions très simples et à portée de main. L’une d’elles, que je propose, est de mettre en place des mesures fiscales incitatives pour les retraités qui seraient ouverts à revenir sur le marché du travail à temps partiel pour meubler quelques jours de leurs semaines et arrondir leurs fins de mois, mais sans se faire bouffer tout le fruit de leur labeur.

Personnellement, j’ai connu une carrière professionnelle me permettant de bénéficier d’une bonne rente de retraite. Je ne souhaite pas retourner à un emploi qui entraîne tracasseries, anxiété, temps de transport important, comme c’était le cas à mon emploi antérieur. Ce qui m’intéresserait, comme bien d’autres de mes amis retraités, c’est un petit emploi de contact près de mon domicile, sans casse-tête, de 10 à 20 heures par semaine, et ce, même au salaire minimum. Par contre, avec ma rente de retraite, travailler au salaire minimum, en tenant compte du taux d’imposition actuel, c’est accepter de travailler pour un salaire net d’environ 6 $ l’heure. À ce compte, je préfère faire du bénévolat ou bricoler dans mon garage.

Comme mesure fiscale incitative et équitable, je propose que les retraités qui retournent sur le marché du travail soient imposés uniquement pour la portion du salaire post-retraite au taux où serait imposé un nouveau travailleur entrant sur le marché du travail occupant cet emploi. Ainsi, le gouvernement toucherait les mêmes gains fiscaux et cette mesure serait un réel incitatif pour les retraités qui, comme moi et bien d’autres, recherchent avant tout un travail pour maintenir la forme ou socialiser. L’économie s’en porterait mieux, tout en permettant aux entreprises d’accéder rapidement à des ressources disponibles en grand nombre.