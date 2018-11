Une négligence de 18,9 millions $US

Après quelque cinq années de négociations entre la Ligue nationale de hockey (LNH) et l’Association des joueurs de la LNH, une entente « à l’amiable » est finalement intervenue eu égard aux quelques centaines d’anciens joueurs victimes de commotion cérébrale, l’Association alléguant que la LNH n’avait pas fait le nécessaire pour prévenir les traumatismes crâniens ni averti les joueurs des risques associés à la pratique du sport, tout en encourageant le jeu violent ayant entraîné des blessures. Hormis le dédommagement financier, soit 22 000 $US pour chaque joueur impliqué dans le processus judiciaire, l’entente prévoit notamment la mise sur pied d’un fonds administratif pour payer les tests et les traitements médicaux aux joueurs qui ont obtenu un résultat positif à deux examens ou plus. En bref, la LNH, via son commissaire Gary Bettman, devra débourser la modique somme de 18,9 millions $US pour avoir fait preuve de négligence, ce même Bettman qui vient d’être intronisé au Temple de la renommée du hockey après avoir pourtant contribué au déclenchement de trois lockouts, dont l’un a mené, en 2004-2005, à l’annulation d’une saison de hockey complète, en plus d’être responsable de l’interdiction faite aux joueurs de la LNH de participer au dernier tournoi olympique, tuant de la sorte tout l’engouement international pour un tel tournoi !

Henri Marineau

Québec, le 13 novembre 2018

Un double discours sur le 3e lien?

Il est facile d’observer la joie et l’empressement chez le maire de Lévis, du bonbon à ses yeux, lorsqu’il parle du troisième lien qui sera placé à l’est. Cependant, sous quelle forme ce projet se réalisera-t-il ? Bien malin celui ou celle qui peut le définir précisément ! M. Lehouillier se bombe le torse avec cupidité lorsqu’il prêche et encense les avantages énormes pour sa ville. Il affirme, semble-t-il, qu’il désire travailler de concert avec les maires de l’île d’Orléans ainsi que son préfet, M. Harold Noël, pour protéger le côté patrimonial de l’île, affirme-t-il d’un côté de la bouche. Personnellement, j’en doute ! À mon sens, M. Lehouillier n’a qu’en tête, et de l’autre côté de la bouche, l’accomplissement obsessionnel du troisième lien. Cela, peu importe ce qu’il arrivera au patrimoine de l’île d’Orléans. En adoptant un double discours, le maire de Lévis vaut-il ses propos en achetant ainsi un capital de sympathie et de protection pour son règne ?

Michel Beaumont

Québec, le 11 novembre 2018

Un brin d’histoire ne ferait pas de mal

Je suis naïf. Moi qui pensais que la majorité des étudiants de l’Université McGill ne veulent plus de la dénomination « Redmen » pour leurs équipes sportives parce qu’elle est anglaise. Mais non, c’est parce qu’elle serait péjorative pour les Autochtones, alors que cela n’a rien à voir. Il faudrait expliquer aux étudiants la différence entre « Redskins » (Peaux-Rouges, comme dans « Redskins de Washington ») et « Red Men ». Les Celtes, qui sont les ancêtres des Écossais, étaient dénommés « Red Men » (« Hommes-Rouges ») du fait de leurs cheveux roux. Or, le fondateur de l’université, James McGill, était justement d’origine écossaise. On a ainsi voulu lui rendre hommage. Le monde est en train de devenir fou.

Sylvio Le Blanc

Montréal, le 13 novembre 2018