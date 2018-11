Un brin d’histoire ne ferait pas de mal

Je suis naïf. Moi qui pensais que la majorité des étudiants de l’Université McGill ne veulent plus de la dénomination « Redmen » pour leurs équipes sportives parce qu’elle est anglaise. Mais non, c’est parce qu’elle serait péjorative pour les Autochtones, alors que cela n’a rien à voir.

Il faudrait expliquer aux étudiants la différence entre « Redskins » (Peaux-Rouges, comme dans « Redskins de Washington ») et « Red Men ». Les Celtes, qui sont les ancêtres des Écossais, étaient dénommés « Red Men » (« Hommes-Rouges ») du fait de leurs cheveux roux. Or, le fondateur de l’université, James McGill, était justement d’origine écossaise. On a ainsi voulu lui rendre hommage.

Le monde est en train de devenir fou.