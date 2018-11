Le Pacte: une bonne idée, mais…

Dans les derniers jours, on a beaucoup entendu parler du Pacte pour la transition, dont l’instigateur est le metteur en scène Dominic Champagne. Ce pacte sert, notamment, à réduire notre empreinte écologique afin de lutter contre les effets néfastes du réchauffement climatique. Les artistes québécois ont un but noble. Il faut agir maintenant, j’en conviens. Si le Canada devient un chef de file mondial de la protection de l’environnement, tant mieux ! Mais les pays les plus pollueurs, comme la Chine ou les États-Unis doivent aussi s’engager, car dire que le Canada peut à lui seul renverser la vapeur relève du mirage…