Hommage à M. Cyrille Deshaies

M. Cyrille Deshaies, récemment décédé à l’âge de 108 ans, fut un personnage marquant d’une période méconnue de notre histoire sociale en tant que précurseur du virage scolaire lié à notre Révolution tranquille. Il s’était d’abord consacré, à titre de frère enseignant (1926 à 1965), à la formation des jeunes dans les écoles de quartiers de Québec (là où la communauté de Frères des écoles chrétiennes était très engagée). Après avoir été sécularisé, il a poursuivi ses études pour devenir responsable de la formation des maîtres, d’abord dans une École normale à Québec (institution visant la formation des jeunes enseignants), ensuite, à l’Université Laval pour travailler à la création de l’École de pédagogie. Poursuivant dans son élan de bâtisseur, il fut cofondadeur de l’Académie de Québec, devenue plus tard en 1967, le Cégep de Sainte-Foy.

Après toutes ces années dévolues à plusieurs autres tâches de nature éducative, il est devenu conseiller à la CEQ (Centrale de l’enseignement du Québec). Il a terminé sa carrière à l’AREQ comme rédacteur de la revue Quoi de neuf ? Ceux et celles qui ont connu M. Deshaies peuvent témoigner de la puissance de sa pensée et de son étonnante liberté d’esprit. Doté d’une énergie rare, il a pleinement assumé la mutation religieuse et scolaire qui a transformé son époque. Humaniste engagé, il fut toujours habité par l’amour de la connaissance et la passion de l’enseignement. Peut-être est-ce cela qui lui a permis de garder jusqu’à toute fin sa lucidité proverbiale. On lui doit un devoir de mémoire.