Le pacte après le pactole

Je me méfie de tout ce qui est ostentatoire et davantage encore lorsqu’il s’agit de la vertu. Je ne doute pas que plusieurs des personnalités qui ont signé ce pacte écologique soient de bonne foi. Je m’interroge cependant sur les motivations profondes de certaines d’entre elles. L’instigateur de cette démarche, Dominic Champagne, peut se permettre de consacrer tout son temps à la cause environnementale parce qu’il a fait fortune grâce à son talent bien sûr, mais aussi grâce à la ville, Las Vegas, qui est le symbole même de la décadence écologique et de la surconsommation. Idem pour son ami Guy Laliberté, qui s’apprête à ériger une pyramide dans le vieux port, métaphore parfaite de sa conception du capitalisme.

Eux, et d’autres, demandent à un million de personnes qui travaillent pour gagner leur pitance de les rejoindre dans ce pacte qui vise à modifier nos comportements individuels de consommation pour diminuer notre empreinte écologique. Je me demande à quoi ces vedettes sont prêtes à renoncer pour donner l’exemple. Soyons sérieux, consommer local, manger bio et végane, ou conduire une voiture électrique n’ont rien du renoncement quand on a les poches profondes. Quand j’écoute Louis Morissette parler de sa maison cossue de banlieue et de ses grosses voitures où montent ses trois enfants, je me dis qu’il a du chemin à faire pour diminuer son empreinte écologique au niveau de la mienne. Le fait que lui ou Guillaume Lemay Thivierge, marchand de voitures Hyundai, admettent publiquement leurs contradictions constitue un double affront.

Je ne peux m’empêcher de penser que ces gens, qui peuvent tout s’acheter dans la vie, sont en train de se magasiner une conscience toute neuve et au rabais. J’accorderais plus de crédit à leur engagement s’il se faisait dans l’anonymat et l’humilité. On me dira que leur notoriété et le fait de s’afficher publiquement peuvent avoir un effet d’entraînement positif. Mais encore faudrait-il qu’ils soient inspirants. Or, tout ce que ces riches vedettes m’inspirent en ce moment, c’est l’idée que je devrais faire ce qu’elles disent, mais non ce qu’elles font.