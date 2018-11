Gloria in excelcis Trudo

M. le Premier Ministre,

Fin octobre, lors d’une visite guidée à l’Assemblée nationale, j’ai découvert un document portant sur les « origines de la caricature et de l’image satirique au Québec ». À la page 19, on retrouve une bien drôle de crèche. Il s’agit d’une caricature de Pierre Dupras qui date de 1972. Entre papa-PET-Joseph et maman-Margaret-Marie, on aperçoit… bébé-Justin-Jésus ! Dans son dessin, l’artiste a écrit : « Le messie canadien a maintenant un an ! »

Après l’ère glaciale de Stephen Harper, vous vous êtes pointé à Ottawa, en 2015, avec des allures de véritable Messie. En ce qui concerne les droits de la personne, vous avez suscité l’espoir dans mon coeur. Trois ans plus tard, le seul mot qui me semble définir avec justesse votre performance est… pitoyable ! Je pense entre autres aux dépenses militaires qui explosent, surtout à cet astronomique contrat de blindés maintenu avec l’Arabie saoudite. Et que dire de votre tiédeur quant au meurtre du journaliste arabe Jamal Khashoggi.

En 2016 et 2017, comme je l’ai fait pour d’autres politiques, je vous ai adressé une lettre vous invitant à porter le coquelicot blanc, qui signifie que l’on n’oublie point les nombreuses victimes civiles des guerres. Mais, comme la majorité des femmes et des hommes qui nous gouvernent, vous avez des oeillères. En portant le coquelicot rouge sang, vous exhibez votre indifférence face à la mort de milliers d’innocentes personnes. Dites-moi, M. Trudeau, les armes que vous vendez aujourd’hui, qui vont-elles tuer demain ?

Finalement, vous, arborant un coquelicot blanc à la boutonnière, vous auriez eu l’air vachement hypocrite…