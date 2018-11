Non à la prostitution

J’aimerais féliciter Mme Rose Dufour, pour la lettre qu’elle a fait parvenir au Devoir. Selon moi, la proposition qui est faite est la seule qui doit être considérée : l’abolition pure et simple de cette activité. Un très grand nombre de gens, experts ou non, comprennent très bien que la prostitution n’est pas, et ne sera jamais, un bon choix de vie. Je crois que la situation est mûre pour canaliser cette énergie citoyenne par la création d’un OSBL dont la seule mission serait la lutte pour l’abolition complète de la prostitution. Un nom possible pourrait être le « Mouvement québécois pour l’abolition de la prostitution », mais d’autres noms pourraient également très bien faire l’affaire.

Un tel organisme permettrait le regroupement de tous les citoyens et citoyennes qui souhaitent la disparition complète de ce fléau.