Des enseignants exceptionnels

En ces temps où les enseignants et les écoles sont souvent sévèrement critiqués, j’aimerais témoigner du travail fait par le personnel enseignant de deux écoles, dont on peut regarder le déroulement de leurs activités actuellement à la télévision. À Télé-Québec, la série s’appelle 180 jours. On y suit les activités du personnel et des élèves dans une grande école secondaire de la Rive-Sud (école Gérard Filion). À TV5, dans deux écoles de Montréal (Lucien-Pagé et Bedford), on voit évoluer des enfants immigrants récemment arrivés en classe d’accueil de français.

Bravo et merci à tous ceux qui ont eu l’idée de produire ces émissions ! Et bravo et merci aussi à tous ces enseignants exceptionnels, qui se donnent corps et âme pour nos enfants !