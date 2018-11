Enseigner aujourd’hui

Pourquoi près du quart des professeurs décrochent-ils du métier dans les sept premières années après l’engagement ? Pourquoi tant d’autres s’accrochent-ils tout en étant épuisés ? Plusieurs facteurs contribuent à ce désenchantement de la profession. Au collégial, c’est moins décourageant qu’au primaire et au secondaire, mais l’épuisement professionnel ne cesse de croître à ce niveau aussi.

Pourtant, les étudiants n’ont pas tellement changé, depuis près de trente ans. Ils sont toujours aussi ouverts et motivés qu’auparavant. Ce qui s’est modifié, cependant, ce sont les conditions de travail des enseignants. Davantage d’étudiants à encadrer, plus de cas d’élèves avec des besoins particuliers, des distractions croissantes en classe dues aux appareils électroniques et une disponibilité incessante puisque les portails pédagogiques en ligne sont continuellement accessibles. L’école est décloisonnée aujourd’hui : les parents, les étudiants et les directions peuvent communiquer avec les enseignants en tout temps. Il faudrait non seulement valoriser le métier d’enseignant, mais également diminuer la charge de travail des professeurs pour compenser tous ces ajouts connexes au plus beau métier du monde lorsqu’on peut s’y consacrer pleinement.

Le 30 octobre 2018

La banalité du mal

Un fidèle de la congrégation juive de Pittsburgh, lors de la comparution du suspect, Robert Bowers, aurait dit que ce « n’était pas le visage infâme qu’il s’attendait à voir ». Le voisin du suspect s’en voulait, quant à lui, de ne pas avoir décelé quoi que ce soit dans cet homme « absolument normal ». Hollywood et son cinéma nous ont habitués à voir des mauvais avec des visages patibulaires qui ne laissaient aucun doute. Mais ça ne marche pas comme ça, dans la vraie vie.

Il faut relire et revoir les travaux d’Hannah Arendt. Mme Arendt, après avoir perdu des membres de sa famille lors de l’Holocauste, assista au procès de son architecte Adolf Eichmann pour affirmer, à la stupéfaction de tous, que cet homme n’était pas un psychopathe ni atteint d’aucune autre maladie mentale, mais était plutôt d’une « effroyable normalité ».

Laval, le 30 octobre 2018

Stopper Trump

Les Américains ont élu comme président, il y a deux ans, un narcissique incompétent, menteur et fabulateur. À la suite de la récente tuerie dans une synagogue de Pittsburgh, encore une fois il s’est attaqué aux médias, pour les rendre en grande partie responsables du « climat de colère » qui règne aux États-Unis, avec leurs « fausses nouvelles » et surtout les critiques qu’ils n’arrêteraient pas de lui adresser. Pas question pour lui de reconnaître une quelconque responsabilité pour le climat diviseur, voire violent, qui existe dans son pays ! Je comprends facilement que bien des personnes de Pittsburgh ne veulent pas le voir venir verser des larmes de crocodile dans leur ville.

Il faut souhaiter que lors des prochaines élections de mi-mandat les Américains élisent une majorité de démocrates dans les deux chambres du Congrès. Et que cette élection sera suivie d’enquêtes complètes et sérieuses pour mettre fin au système Trump. L’homme occupant la Maison-Blanche doit être plus que jamais stoppé dans ses actions douteuses et dangereuses qui font honte à son pays. Les États-Unis méritent beaucoup mieux que cela.

Entrelacs, le 29 octobre 2018