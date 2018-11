Stopper Trump

Les Américains ont élu comme président, il y a deux ans, un narcissique incompétent, menteur et fabulateur. À la suite de la récente tuerie dans une synagogue de Pittsburgh, encore une fois il s’est attaqué aux médias, pour les rendre en grande partie responsables du « climat de colère » qui règne aux États-Unis, avec leurs « fausses nouvelles » et surtout les critiques qu’ils n’arrêteraient pas de lui adresser. Pas question pour lui de reconnaître une quelconque responsabilité pour le climat diviseur, voire violent, qui existe dans son pays ! Je comprends facilement que bien des personnes de Pittsburgh ne veulent pas le voir venir verser des larmes de crocodile dans leur ville.

Il faut souhaiter que lors des prochaines élections de mi-mandat les Américains élisent une majorité de démocrates dans les deux chambres du Congrès. Et que cette élection sera suivie d’enquêtes complètes et sérieuses pour mettre fin au système Trump. L’homme occupant la Maison-Blanche doit être plus que jamais stoppé dans ses actions douteuses et dangereuses qui font honte à son pays. Les États-Unis méritent beaucoup mieux que cela.