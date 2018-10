Hydro-Québec et le droit de polluer

À la suite de l’article d’Isabelle Porter paru le 28 octobre dans Le Devoir, où nous apprenions que la CAQ n’a pas freiné le chantier d’Hydro-Québec à Saint-Adolphe-d’Howard, je désire partager quelques réflexions.

C’est avec inquiétude qu’on y lit que le porte-parole d’Hydro-Québec affirme qu’il n’est pas impossible qu’il y ait de l’érosion au printemps — et donc d’autres coulées de boue dans nos lacs et cours d’eau — en raison de la force de la pente et du type de sol. Il me semble aberrant que notre société d’État annonce qu’elle polluera possiblement dans le futur ; la pente et le type de sol n’ont pas changé depuis l’étude environnementale réalisée par Hydro-Québec pour ce projet et déposée au ministère de l’Environnement pour l’obtention du certificat d’autorisation. L’érosion était prévisible et les citoyens avaient même partagé cette réalité avec Hydro-Québec et le ministère, bien avant le début des travaux.

Cette annonce d’Hydro-Québec ne peut que renforcer l’impression que celle-ci se permettra de polluer puisque les conséquences pour elle sont et seront négligeables. En effet, Hydro-Québec se contentera de payer les amendes. Les citoyens et leur environnement, eux, se contenteront d’espérer que les dommages « permis » ne seront pas aussi importants que ceux déjà subits. Or, les risques d’érosion demeureront élevés pendant au moins deux à trois ans, le temps que la végétation repousse suffisamment et que les sols se stabilisent.

On ne peut que se questionner sur un système qui permet à ceux qui brisent la loi de s’en tirer avec peu de conséquences et qui pénalise ceux qui la respecte. Hydro-Québec, qui représente le Québec et ses citoyens, ne doit-elle pas faire preuve d’une gestion irréprochable de ses chantiers en ce qui a trait à la protection de l’environnement ? L’image que nous désirons projeter au-delà de nos frontières, notamment aux États-Unis, est-elle celle d’une société d’État qui saccage son propre territoire ? Poser la question, c’est y répondre.

Denise Payette, membre de l’Association du lac des Trois-Frères

Saint-Adolphe-d’Howard, le 28 octobre 2018



Calculateur ou autruche?

Oui, le gaz carbonique (CO2) est nécessaire à la biodiversité de notre planète. Les forêts en ont besoin pour croître et procurer aux humains l’oxygène nécessaire à la vie. Également, une partie du CO2 que nous produisons, à la suite de notre consommation d’oxygène, est nécessaire à notre homéostasie acido-basique. Sans une rétention normale de CO2, équivalant à une pression de 40 mmHg dans notre sang, l’humain peut très mal réagir. Certains en meurent. Par exemple, les sujets atteints d’hyperventilation sévère. Le problème, c’est l’excès. Du reste, mauvais en tout.

Le CO2 n’a cessé d’augmenter dans l’atmosphère depuis le début de l’ère industrielle, non seulement à cause de l’utilisation grandissante d’énergies fossiles, mais également à cause de la survenue exponentielle de vivants (humains et animaux de consommation) qui expirent du CO2 dans l’atmosphère. Les scientifiques du GIEC sont unanimes à le dire : le CO2 issu des vivants est le principal gaz à effet de serre (GES).

Or, des politiques, comme Maxime Bernier, continuent à faire l’autruche. Le réchauffement climatique occasionné par les GES en trop grande quantité dans l’atmosphère fait fondre le pergélisol du pôle Nord. Selon la science, ça va libérer des quantités phénoménales de méthane, un autre GES, mais plusieurs fois plus puissant que le CO2 en cette matière. Bien que répandue, cette ignorance venant d’un élu m’étonne toujours, parce que ces notions sont connues d’un génie en herbe. Une chance, simince soit-elle !

Marcel Lapointe

Jonquière, le 29 octobre 2018