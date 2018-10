Hydro-Québec et le droit de polluer

À la suite de l’article d’Isabelle Porter paru le 28 octobre dans Le Devoir, où nous apprenions que la CAQ n’a pas freiné le chantier d’Hydro-Québec à Saint-Adolphe-d’Howard, je désire partager quelques réflexions.

C’est avec inquiétude qu’on y lit que le porte-parole d’Hydro-Québec affirme qu’il n’est pas impossible qu’il y ait de l’érosion au printemps — et donc d’autres coulées de boue dans nos lacs et cours d’eau — en raison de la force de la pente et du type de sol. Il me semble aberrant que notre société d’État annonce qu’elle polluera possiblement dans le futur ; la pente et le type de sol n’ont pas changé depuis l’étude environnementale réalisée par Hydro-Québec pour ce projet et déposée au ministère de l’Environnement pour l’obtention du certificat d’autorisation. L’érosion était prévisible et les citoyens avaient même partagé cette réalité avec Hydro-Québec et le ministère, bien avant le début des travaux.

Cette annonce d’Hydro-Québec ne peut que renforcer l’impression que celle-ci se permettra de polluer puisque les conséquences pour elle sont et seront négligeables. En effet, Hydro-Québec se contentera de payer les amendes. Les citoyens et leur environnement, eux, se contenteront d’espérer que les dommages « permis » ne seront pas aussi importants que ceux déjà subits. Or, les risques d’érosion demeureront élevés pendant au moins deux à trois ans, le temps que la végétation repousse suffisamment et que les sols se stabilisent.

On ne peut que se questionner sur un système qui permet à ceux qui brisent la loi de s’en tirer avec peu de conséquences et qui pénalise ceux qui la respecte. Hydro-Québec, qui représente le Québec et ses citoyens, ne doit-elle pas faire preuve d’une gestion irréprochable de ses chantiers en ce qui a trait à la protection de l’environnement ? L’image que nous désirons projeter au-delà de nos frontières, notamment aux États-Unis, est-elle celle d’une société d’État qui saccage son propre territoire ? Poser la question, c’est y répondre.