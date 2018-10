Calculateur ou autruche?

Oui, le gaz carbonique (CO2) est nécessaire à la biodiversité de notre planète. Les forêts en ont besoin pour croître et procurer aux humains l’oxygène nécessaire à la vie. Également, une partie du CO2 que nous produisons, à la suite de notre consommation d’oxygène, est nécessaire à notre homéostasie acido-basique. Sans une rétention normale de CO2, équivalant à une pression de 40 mmHg dans notre sang, l’humain peut très mal réagir. Certains en meurent. Par exemple, les sujets atteints d’hyperventilation sévère. Le problème, c’est l’excès. Du reste, mauvais en tout.

Le CO2 n’a cessé d’augmenter dans l’atmosphère depuis le début de l’ère industrielle, non seulement à cause de l’utilisation grandissante d’énergies fossiles, mais également à cause de la survenue exponentielle de vivants (humains et animaux de consommation) qui expirent du CO2 dans l’atmosphère. Les scientifiques du GIEC sont unanimes à le dire : le CO2 issu des vivants est le principal gaz à effet de serre (GES).

Or, des politiques, comme Maxime Bernier, continuent à faire l’autruche. Le réchauffement climatique occasionné par les GES en trop grande quantité dans l’atmosphère fait fondre le pergélisol du pôle Nord. Selon la science, ça va libérer des quantités phénoménales de méthane, un autre GES, mais plusieurs fois plus puissant que le CO2 en cette matière. Bien que répandue, cette ignorance venant d’un élu m’étonne toujours, parce que ces notions sont connues d’un génie en herbe. Une chance, simince soit-elle !