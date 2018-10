La gauche québécoise et la laïcité

Dans Le Devoir de vendredi, Mme Nadia Alexan présente un texte intitulé « La gauche se trompe lourdement sur la laïcité ». Elle a parfaitement raison et il faut l’en féliciter. Ce qui se passe en ce moment dans la gauche québécoise est dramatique pour les gens qui se considèrent vraiment comme étant de gauche et qui ne se reconnaissent pas dans des prises de position qui sont non seulement de droite, mais de droite à caractère dictatorial.

Malheureusement, ce n’est pas la première fois, ni le premier pays, où la bonne foi et les généreux principes des gens qui se considèrent de gauche sont kidnappés ainsi.

On l’a vu au Québec comme ailleurs lorsqu’on les a poussés puis contraints à appuyer inconditionnellement Staline et le régime des goulags, les horreurs de la Révolution culturelle en Chine puis Pol Pot et les massacres des Khmers rouges au Cambodge. Faut-il rappeler aussi les voyages, toutes dépenses payées, des élites de la gauche québécoise dans la dictature de Kadhafi ?

On ne peut que constater qu’il est très difficile d’être de gauche sans être utilisés et manipulés dans les pires positions de droite, voire d’extrême droite. On le voit bien une fois de plus, en ce qui concerne la laïcité, dans les positions invraisemblables imposées par certains éléments que l’on ne peut que soupçonner d’être des infiltrés de la droite ou des saboteurs au travail.