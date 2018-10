Humanitarisme

Le président des États-Unis s’apprêterait à envoyer l’armée pour stopper les aspirants réfugiés honduriens. Ces gens ont usé leurs souliers, leurs jambes et leurs coeurs pour trouver un monde meilleur. Qu’attendons-nous pour les recevoir ? Faisons un exercice d’empathie entre deux joints, deux bières ou deux séries télé et mettons-nous à leur place. Devenons eux et elles et faisons un pas historique en proposant à nos voisins du sud d’aller les chercher en autobus pour leur donner, en premier, un toit et de la nourriture. Pour que ces gens respirent enfin et se reposent d’une épopée désespérée en terre amie.