Crucifix et mauvaise foi

Par son entêtement à vouloir garder le crucifix « présidentiel » à l’Assemblée nationale, François Legault pourrait être accusé de mauvaise foi et risquerait ainsi de saboter la crédibilité de sa politique de laïcité. Prétendre que ce crucifix, placé où il est, n’est pas un symbole religieux n’a aucun sens : les symboles (comme, par exemple, les mots) ont une signification avant et en dehors de nous et on ne peut donc appeler un chat un chien. Évidemment, il nous faut connaître et reconnaître le patrimoine qui est le nôtre avec les symboles qui l’expriment, mais on aurait tort de le célébrer et de l’honorer en bloc. La présence du crucifix au-dessus du fauteuil du président de l’Assemblée nationale voulait marquer l’acoquinement entre le pouvoir civil d’un gouvernement conservateur et une Église totalitaire qui aspirait à régner sur les coeurs et les esprits (parfois sur les corps aussi !) de toute la société. C’est là un morceau sombre de notre patrimoine qui ne mérite pas aujourd’hui une place d’honneur, de la même façon que les institutions américaines des États du Sud ne devraient plus faire flotter le drapeau confédéré. Faudra-t-il refaire entendre le doux chant des Femen lors de leur célèbre visite au parlement : « Crucifix, décâ... ! »