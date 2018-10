J’ai compris les changements climatiques !

Les nombreux scientifiques que j’ai entendus réagir à ce terrible rapport du GIEC sur les changements climatiques m’ont convaincue. Bien entendu, il y a des années déjà que je recycle religieusement papier, carton, contenants divers, que je ne gaspille jamais de nourriture et que je vais porter mes vieux appareils électroniques là où c’est indiqué. Je visite régulièrement placards, armoires et tiroirs pour donner à bon escient ce qui ne me servira plus. J’ai renoncé aussi à ma voiture, et le transport en commun me va très bien. Je me voyais comme une femme à la conscience blanche. Cependant, mon bac de récupération se remplissait trop vite à mon goût. Sans voiture, vivant seule, loin des commerces de vrac, je me croyais forcée de tolérer et de verser au recyclage cet amoncellement de cartons d’emballage et de contenants de plastique pour compotes et yogourts. Je viens de comprendre qu’il me suffit de délaisser toutes les portions individuelles dans toute la mesure du possible. Quels que soient mes futurs achats, j’ai la ferme intention de m’en tenir à un format raisonnable pour répondre à mes besoins et de fuir absolument tous ces produits emballés individuellement pour me « simplifier » la vie. J’ai enfin compris. Il était temps !

Geneviève Laplante

Québec, le 22 octobre 2018

L’acte manqué de François Legault

Pourquoi François Legault avait-il confié à son ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, le dossier de la laïcité (Le Devoir de ce 20 octobre nous apprend que ce n’est plus le cas) ? Tout le monde semblait se poser « naïvement » la question : quel lien y avait-il entre la laïcité et l’immigration ? C’est pourtant clair comme de l’eau de roche !

Cela fait au moins 20 ans, ici comme dans le reste de l’Occident, que la « laïcité » est instrumentalisée par plusieurs comme un outil de répression et de domination de certains groupes « altérisés ».



L’immigration et la diversité sont des enjeux continuellement réduits — par des discours et des politiques de droite sur lesquels la CAQ a surfé pour se faire élire — à la dimension de « problèmes » ; et la laïcité a été dénaturée en « instrument de gestion et de contrôle » de ces soi-disant problèmes.



Après, peut-on vraiment s’étonner qu’un gouvernement caquiste puisse — dès la création de son premier Conseil des ministres — révéler l’amalgame au grand jour ? Ils me font bien rire, depuis jeudi dernier, ceux et celles faisant mine d’en être étonnés.



Cette décision du nouveau premier ministre avait au moins le mérite d’être honnête — tel un acte manqué (au sens psychanalytique de révélation du non-dit et du refoulé). François Legault peut bien maintenant rétropédaler, la vérité a été dévoilée.



Et cette vérité, c’est tout simplement que la « laïcité » est devenue un instrument pour réprimer et dominer des « minorités » considérées comme étant « gênantes » : certaines catégories d’immigrants et toute une partie de nos concitoyens — et surtout une partie de nos concitoyennes — ayant le malheur d’avoir une identité religieuse repérable à un signe vestimentaire.



Depuis des années au Québec, à l’ombre du crucifix « patrimonialisé » de l’Assemblée nationale, la laïcité se voit insidieusement détournée en « verni vertueux » pour couvrir la xénophobie et l’islamophobie ambiantes. Qui peut encore prétendre en être dupe ?

Marco Veilleux

Montréal, le 20 octobre 2018