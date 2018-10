J’ai compris les changements climatiques !

Les nombreux scientifiques que j’ai entendus réagir à ce terrible rapport du GIEC sur les changements climatiques m’ont convaincue.

Bien entendu, il y a des années déjà que je recycle religieusement papier, carton, contenants divers, que je ne gaspille jamais de nourriture et que je vais porter mes vieux appareils électroniques là où c’est indiqué. Je visite régulièrement placards, armoires et tiroirs pour donner à bon escient ce qui ne me servira plus. J’ai renoncé aussi à ma voiture, et le transport en commun me va très bien. Je me voyais comme une femme à la conscience blanche.

Cependant, mon bac de récupération se remplissait trop vite à mon goût. Sans voiture, vivant seule, loin des commerces de vrac, je me croyais forcée de tolérer et de verser au recyclage cet amoncellement de cartons d’emballage et de contenants de plastique pour compotes et yogourts.

Je viens de comprendre qu’il me suffit de délaisser toutes les portions individuelles dans toute la mesure du possible. Quels que soient mes futurs achats, j’ai la ferme intention de m’en tenir à un format raisonnable pour répondre à mes besoins et de fuir absolument tous ces produits emballés individuellement pour me « simplifier » la vie. J’ai enfin compris.

Il était temps !