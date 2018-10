Crucifix: gardons les perspectives ouvertes

Si l’appréciation et la préservation de patrimoines visent la conservation de la mémoire et de pratiques particulières reliées à un lieu, à une culture et à une époque, tel geste se fait généralement en marge des expressions culturelles évoluées et distanciées qui les remplacent ou les dépassent. Si le Québec fait un pas de plus pour affirmer la prédominance de l’esprit laïque dans ses politiques et ses institutions collectives, il est évident que le crucifix placé par Duplessis à l’Assemblée nationale en haut du siège du président n’est plus d’actualité et doit être déplacé. Cet arrachement est alors d’autant plus pertinent que l’activité autoritaire de l’Église catholique pour dominer l’ensemble de la vie sociale, culturelle, artistique et politique dans l’histoire du Québec […] est précisément ce en regard de quoi, au sein de notre propre histoire collective, la laïcité est demeurée à plusieurs égards une voie libératrice permettant des progrès humains. L’esprit laïque d’ailleurs, n’a rien de nouveau au Québec. Il y est présent, avec ses Lumières, depuis le XVIIIe siècle au moins. C’est un symbole laïque ou mieux, un espace libre qui devrait être ouvert au-dessus de la chaise du président pour garder ouvertes les perspectives.