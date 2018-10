Un anglicisme à l’Assemblée nationale

Nous avons récemment entendu nos députés prononcer leur discours d’assermentation à l’Assemblée nationale du Québec. Dans tous les cas, le texte commençait par un magnifique anglicisme. Ainsi, la phrase d’ouverture « Je, Manon Massé, déclare sous serment… » s’avère en fait un calque de la formulation anglaise utilisée entre autres au parlement fédéral : « I, Justin Trudeau, do solemnly, sincerely… ». En français, on ne peut pas isoler le pronom personnel « je », comme ça, devant une virgule. Le discours d’assermentation devrait donc plutôt s’amorcer ainsi : « MOI, Manon Massé, JE déclare sous serment… ». À mon avis, cela démontre bien la fragilité du français au Québec jusqu’en son coeur même : le Parlement. Devrons-nous attendre que tous les pogos de la boîte soient décongelés pour que quelqu’un réagisse et fasse corriger cette erreur ?