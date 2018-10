Ils ne se souviendront pas

C’était la cérémonie d’enterrement d’une certaine Mme Payette. Tout le gratin tendance nationaliste remplissait le cinéma Impérial. On saluait la foule, la mairesse s’est fait applaudir, presque tous s’arrêtaient pour se faire filmer par la télé. On aurait dit une réunion de l’amicale des Anciens d’un collège classique d’autrefois. C’est vrai que c’était des vieux qui, à différents titres, avaient connu la défunte dans ses différents rôles. Plusieurs nous ont rappelé qu’on lui devait entre autres le « Je me souviens » des plaques d’immatriculation.

Le point d’orgue de la cérémonie s’est produit quand une certaine Ginette Reno a chanté Un peu plus loin un peu plus haut. Les rendeurs d’hommages à la défunte étaient devenus des fans, un peu plus et ils auraient demandé un rappel.

Dans le métro qui me ramenait à la maison, j’ai remarqué que j’étais le seul septuagénaire. Des jeunes, toutes couleurs confondues, parlaient en anglais et avaient les yeux scotchés à leur iPhone. À l’évidence le « Je me souviens » ne les concernait pas. Pendant la cérémonie le comédien Gilbert Sicotte a lu une citation de la défunte qui disait que le Québec serait indépendant ou deviendrait une nouvelle Louisiane. À mon avis, le virus de la louisiannose était déjà dans le corps social québécois à la station McGill, Madame Lise.

Jean-Eudes Lavoie

Le 20 octobre 2018



L’attente comme thérapie

L’accessibilité aux soins de santé demeure un sujet chaud dans la politique québécoise, faisant l’objet de maintes promesses électorales. Cependant, l’un des volets de cet enjeu est sans cesse omis et repoussé sous le tapis : la santé mentale. Par exemple, si je vous disais que je suis sur une liste d’attente d’environ 18 mois pour des services de santé en externe à l’hôpital de ma région, vous seriez peut-être outrés, or il s’agit d’une réalité bien actuelle dans le secteur de la santé mentale. Les besoins sont criants, mais le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec préfère l’ignorer.

Pourtant, les statistiques sont là : selon le plus récent rapport de l’Institut de recherche en santé publique (IRSPUM), « l’accessibilité aux services de santé mentale est problématique presque partout au Québec avec très peu de variation de 2015 à 2017 ». Ledit rapport affirme également qu’« au Québec, dans presque tous les territoires de CISSS-CIUSSS, l’accessibilité des services psychosociaux est faible ou préoccupante ». Alors, qu’attendons-nous pour agir et pour ramener le sujet dans le débat public ? Avons-nous trop peur du tabou qu’est la santé mentale pour l’affronter ?

Prescrire de la médication fait partie de l’équation, mais l’accompagnement psychosocial et un suivi efficace sont essentiels pour obtenir des résultats concluants. Actuellement, le système de santé est axé sur la médication et tend à la voir comme une solution miracle. Serait-ce une façon de se déculpabiliser tout en contournant le coeur du problème ?

Le temps arrange bien des choses, dit le dicton, mais ce principe n’est pas applicable en santé.

Audrey Beaulieu, étudiante en littérature au Cégep régional de Lanaudière à Joliette

Le 21 octobre 2018



Désaffection du PQ

Sans entrer dans les tenants et aboutissants du débat sur la charte des valeurs du PQ, je crois utile de souligner que la désaffection éprouvée par ce parti n’est pas uniquement celle des jeunes. Ayant toujours voté PQ depuis les années 1970, j’ai décroché en 2014 pour deux raisons principales : la charte des valeurs et l’exploration gazière et pétrolifère sur l’île d’Anticosti. À quoi sert de vouloir se donner un pays, s’il doit devenir moins ouvert et moins vert. Je suis convaincu que ma réaction ne fut pas isolée et que le PQ se doit d’approfondir son introspection tout en se tournant vers des valeurs porteuses d’avenir.

Yvon Bouchard

Lévis, 15 octobre 2018