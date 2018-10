L’attente comme thérapie

L’accessibilité aux soins de santé demeure un sujet chaud dans la politique québécoise, faisant l’objet de maintes promesses électorales. Cependant, l’un des volets de cet enjeu est sans cesse omis et repoussé sous le tapis : la santé mentale. Par exemple, si je vous disais que je suis sur une liste d’attente d’environ 18 mois pour des services de santé en externe à l’hôpital de ma région, vous seriez peut-être outrés, or il s’agit d’une réalité bien actuelle dans le secteur de la santé mentale. Les besoins sont criants, mais le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec préfère l’ignorer.

Pourtant, les statistiques sont là : selon le plus récent rapport de l’Institut de recherche en santé publique (IRSPUM), « l’accessibilité aux services de santé mentale est problématique presque partout au Québec avec très peu de variation de 2015 à 2017 ». Ledit rapport affirme également qu’« au Québec, dans presque tous les territoires de CISSS-CIUSSS, l’accessibilité des services psychosociaux est faible ou préoccupante ». Alors, qu’attendons-nous pour agir et pour ramener le sujet dans le débat public ? Avons-nous trop peur du tabou qu’est la santé mentale pour l’affronter ?

Prescrire de la médication fait partie de l’équation, mais l’accompagnement psychosocial et un suivi efficace sont essentiels pour obtenir des résultats concluants. Actuellement, le système de santé est axé sur la médication et tend à la voir comme une solution miracle. Serait-ce une façon de se déculpabiliser tout en contournant le coeur du problème ?

Le temps arrange bien des choses, dit le dicton, mais ce principe n’est pas applicable en santé.