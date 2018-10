Ils ne se souviendront pas

C’était la cérémonie d’enterrement d’une certaine Mme Payette. Tout le gratin tendance nationaliste remplissait le cinéma Impérial. On saluait la foule, la mairesse s’est fait applaudir, presque tous s’arrêtaient pour se faire filmer par la télé. On aurait dit une réunion de l’amicale des Anciens d’un collège classique d’autrefois. C’est vrai que c’était des vieux qui, à différents titres, avaient connu la défunte dans ses différents rôles. Plusieurs nous ont rappelé qu’on lui devait entre autres le « Je me souviens » des plaques d’immatriculation.

Le point d’orgue de la cérémonie s’est produit quand une certaine Ginette Reno a chanté Un peu plus loin un peu plus haut. Les rendeurs d’hommages à la défunte étaient devenus des fans, un peu plus et ils auraient demandé un rappel.

Dans le métro qui me ramenait à la maison, j’ai remarqué que j’étais le seul septuagénaire. Des jeunes, toutes couleurs confondues, parlaient en anglais et avaient les yeux scotchés à leur iPhone. À l’évidence le « Je me souviens » ne les concernait pas. Pendant la cérémonie le comédien Gilbert Sicotte a lu une citation de la défunte qui disait que le Québec serait indépendant ou deviendrait une nouvelle Louisiane. À mon avis, le virus de la louisiannose était déjà dans le corps social québécois à la station McGill, Madame Lise.