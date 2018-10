Désaffection du PQ

Sans entrer dans les tenants et aboutissants du débat sur la charte des valeurs du PQ, je crois utile de souligner que la désaffection éprouvée par ce parti n’est pas uniquement celle des jeunes. Ayant toujours voté PQ depuis les années 1970, j’ai décroché en 2014 pour deux raisons principales : la charte des valeurs et l’exploration gazière et pétrolifère sur l’île d’Anticosti. À quoi sert de vouloir se donner un pays, s’il doit devenir moins ouvert et moins vert. Je suis convaincu que ma réaction ne fut pas isolée et que le PQ se doit d’approfondir son introspection tout en se tournant vers des valeurs porteuses d’avenir.