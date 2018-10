Cannabis: une commission oubliée

Au moment où on légalise le cannabis, il convient sûrement de saluer les travaux exceptionnels faits par la commission LeDain, la Commission d’enquête sur l’usage non médical des drogues, il y a environ 50 ans. Mais en même temps, on ne peut que déplorer que toute la campagne sur la légalisation du cannabis se fasse sans que personne ne dise un mot du rapport de la commission.

Ce rapport a été salué et reconnu comme de loin le meilleur rapport à ce sujet au monde et il est encore abondamment cité à l’étranger. Il est vrai que certains aspects ont maintenant vieilli, à cause notamment de l’arrivée de nouvelles variétés de drogues et des changements des conditions du marché. Mais il s’agit d’un rapport tellement complet qu’il répond largement à des problèmes que l’on soulève maintenant et qu’en l’ignorant, on se prive de connaissances exceptionnelles, notamment la dissidence de la commissaire Marie-Andrée Bertrand, qui mériterait d’être abondamment citée et d’être saluée comme une visionnaire.

Comme ancien chercheur de la commission LeDain — dont j’étais l’un des deux ou trois francophones et pour laquelle j’étais responsable de projets de recherches, je regrette ce silence qui nous prive d’une masse de connaissances utiles et de très grande qualité.