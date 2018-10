Cannabis: une planification déficiente

Même si je n’ai, personnellement, aucune envie de consommer du cannabis, malgré le fait qu’il deviendra légal mercredi, ce qui me frappe le plus dans cette ouverture tout à fait raisonnable de nos gouvernements à tous les niveaux, dans ce dossier somme toute pas si compliqué, c’est qu’il est si ardu à mettre en place. J’habite la 6e ville en importance au Québec. Je suis un fervent amateur de nouvelles écrites, radiophoniques, télévisuelles ou par Internet. Malgré ce fait, si je décidais de m’acheter du cannabis légalement à Sherbrooke mercredi, je ne saurais pas où m’en procurer.

Nos décideurs ont eu des années pour préparer le terrain, mais ils semblent tout à fait désorganisés à trois jours de la légalisation de ma marijuana. Le provincial veut une légalisation qui s’applique à 21 ans et plus, le fédéral à 18 ans et plus et la Ville de Québec n’aura pas la même tolérance que la Ville de Montréal, qui, elle, aura des règlements qui peuvent différer d’un arrondissement à l’autre. Toute une planification, ne trouvez-vous pas.