Pour avoir été très impliqué dans la lutte contre le tabagisme, je nous vois nous engager une deuxième fois dans un scénario où nous avons été longtemps le dindon de la farce. Il a fallu des décennies de recherches et des tonnes de publications scientifiques pour que « la présomption d’innocence » de la cigarette soit levée. Le tabac causait cancer, maladies bronchiques et pulmonaires à la vue de tous, mais le produit est légal, nous serinait-on.

On gardait aussi une pudique réserve devant des incendies attribuables au tabac, qu’on disait imputables, non pas à une cigarette allumée, mais à « un article de fumeur » comme si un cure-pipe pouvait s’enflammer de lui-même.

Que connaît-on vraiment sur le cannabis ? La recherche scientifique sur le sujet est encore lacunaire. Il eût été plus sage de décriminaliser le produit, d’autoriser et de subventionner des recherches scientifiques de fond avant de le légaliser. Assisterons-nous, comme pour le tabac, à la genèse d’un complexe industrialo-commercial, sans âme, bien lobbyisé qui luttera bec et ongles contre les mesures de contrôle qui alors s’imposeront ?

Tabac prise 2… J’en ai bien peur.