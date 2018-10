Oubli d’une minorité?

« Couillard se retire en défendant les minorités », titrait vendredi dernier LeSoleil. Sauf erreur, il n’a pas fait référence à la minorité de langue française au Canada. À ses yeux, doit-on comprendre que cette dernière dans l’ensemble du Canada serait moins importante que d’autres minorités au Québec ? C’est en cela, pourrait-on penser, qu’il s’est distingué considérablement des Lesage, Ryan, Bourassa et même Charest. Il est paradoxal que le plus fédéraliste des premiers ministres libéraux du Québec depuis près de soixante ans, Couillard, ait omis de « défendre » la minorité francophone du Canada dans son dernier message à ses concitoyens et aux nouveaux dirigeants du Québec, pourtant une minorité toujours fragile qui se voit accorder spécifiquement une protection aux termes de la Constitution canadienne.