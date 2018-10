Ça y est. 20 h. Mon coeur serre malgré cette décision bien réfléchie.

Je n’y serais pas allée de toute façon.

« Mon droit fondamental de citoyen vivant dans un système démocratique », « la seule façon de me faire entendre », « mon droit », « mon obligation » : toutes ces phrases maintes fois entendues n’auront eu aucune influence sur mon choix final.

Ni les fausses promesses. Ni les discours vides. Ni les appels de pointage. Ni ma bonne conscience de « pouvoir chialer parce que j’ai voté » ne m’auront fait changer d’idée.

C’est arrivé comme ça. Un matin. Je me suis dit que le cirque était fini pour moi. Que j’arrêtais de faire semblant.

Après des années de militantisme, de réflexion et d’implication, à vouloir y croire sincèrement, je décroche.

Le mandat du PQ suivant le Printemps érable avait commencé à m’achever.

Mon vote pour Valérie Plante m’a amortie.

Cette présente campagne électorale a été le coup final.

Aucune innovation. Aucune confiance envers ces paroles répétitives et vides. Envers ces beaux sourires de confiance en l’avenir, envers ces images toutes préparées de « bisou au bébé », de « croquage de pommes au verger »…

Plus rien à cirer. Plus d’énergie à mettre dans cette grosse farce dans laquelle les citoyens embarquent en se disant que c’est la meilleure (et la seule) façon de s’exprimer.

De ces commentateurs qui s’enflamment pour un oui ou un non en ayant en tête les cotes d’écoute.

Tout cela sonne faux. Et tout le monde sait que ça l’est.

Je serai toujours une citoyenne impliquée, mais dans le concret et dans le réel. Pas à distance d’un parlement, les bras ballants.