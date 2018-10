Faire confiance aux femmes

Lundi soir, c’est 41 % de femmes qui ont été élues. Pour la première fois au Québec, nous atteignons la parité à l’Assemblée nationale (la parité se situe entre 40 et 60 % de représentation). Bien sûr, il s’agit là de la démonstration que plus il y a de femmes candidates, peu importe la circonscription, plus il y a de femmes élues. En effet, pour la première fois, sur les 500 candidats présentés par les partis, 47 % étaient des femmes.

Le nouveau premier ministre désigné, François Legault, pour ne parler que de lui, a choisi que la moitié de ses candidats seraient des femmes. Mais surtout, il a décidé de présenter des femmes qui, pour certaines, étaient sans expérience politique. Je pense à Marie-Chantal Chassé, à Claire Isabelle, à Joëlle Boutin ou encore à Svetlana Solomikina. La plupart d’entre elles n’étaient pas ce qu’on appelle dans les grands partis des « candidates vedettes ». Il a fait le pari de la parité et les électeurs l’ont suivi jusque dans l’urne.

Peu importe notre allégeance politique, pour la première fois, on nous a fait confiance, nous, les femmes. Sans même qu’on ne lui impose, le Québec a demandé le changement. Sans même instaurer les fameux quotas qui font tant débat, le Québec a décidé par lui-même qu’il était plus que temps de changer la représentativité de l’Assemblée. Parmi ces femmes qui ont été élues lundi, il y aura des femmes qui seront ministres, qui seront à la tête du pouvoir. Legault a choisi de leur faire confiance, nous ne pouvons que nous en réjouir. Et peut-être que, dans quatre ans, ce sera enfin la moitié des députés qui seront des femmes.