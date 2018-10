Écrire le français avec une orthographe purement phonétique revient à couper la langue de ses racines.

Mario Périard soutient qu’on aurait plus de temps pour des apprentissages plus pertinents. Encore faut-il définir ce qu’on entend par pertinent. L’éducation ne doit pas être purement utilitaire. Il est important qu’elle puisse enseigner une capacité d’analyse et qu’elle englobe des éléments de la civilisation, des racines et de l’histoire liées à la langue française.

« Monsieur » ne s’écrit pas « Mesieu » pour une raison fort simple. Il est formé de l’adjectif possessif « mon » et du nom « sieur », contraction de « seigneur ». Écrire « monsieur », c’est garder vivante l’origine du mot.

Contrairement à ce que prétend Mario Périard, l’anglais ne se prononce pas aussi facilement qu’il s’écrit. Si c’était le cas, l’orthographe anglaise n’utiliserait pas le « ph » pour le « phi » des mots issus du grec et le « f » pour le « f » des mots issus du latin. Or les deux représentent le même phonème.

L’orthographe n’est pas arbitraire. La simplifier serait une attaque contre la langue elle-même et ses racines. Ce n’est qu’en s’appuyant sur son héritage qu’une langue survit. Le maintien de l’orthographe facilite l’apprentissage de la langue et favorise l’enrichissement du vocabulaire, car elle permet de mieux comprendre l’origine des mots, des emprunts et les dérivés. Elle permet aussi de mieux saisir ce qui lie les langues entre elles.

Mario Périard soutient que « les francophones finissent par apprendre à orthographier comme des perroquets ». Un enseignement moins utilitaire, plus universel, historique et étymologique justifierait l’orthographe et permettrait aux élèves d’élargir leur horizon et leur culture générale.