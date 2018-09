Mario Jodoin - Abonné 29 septembre 2018 00 h 24

Merci!

Je n'en reviens jamais qu'on reproche à notre parti d'être trop démocratique. Qu'on s'attaque à ses propositions si on les juge inadéquates, pas de problème, mais quand on lui invente des problèmes qui n'existent pas, je soupire et désespère un peu.