Je ne vais pas voter stratégique. Je vais voter. Point. Je vais voter vrai. Voter stratégique, ce serait me taire, au mieux mentir aux autres et à moi-même. Ce serait renoncer à ce que je crois. Ce serait faire faux bond aux autres qui, comme moi, croient que le monde peut être différent de ce qu’il est. Je vais donc voter vrai. Dire ce que j’ai à dire. Je ne vais pas voter contre quelqu’un ou quelque chose. Parce que voter, ce n’est pas botter. On ne vote pas pour botter quelqu’un dehors. On vote pour faire entendre sa voix. Je vais donc voter pour… même si je sais que je ne vais pas gagner. Je ne gagnerai pas à court terme, c’est vrai, mais j’aurai fait entendre ma voix et on devra en tenir compte. Si je votais seulement pour me débarrasser du parti au pouvoir, je permettrais à ceux qui seront élus de croire et de faire croire que c’est pour eux que j’ai voté. Si je vote vrai, si je vote selon mes convictions, les élus, quels qu’ils soient, devront tenir compte de mes convictions puisque je les aurai exprimées. Je ne voterai ni pour le statu quo ni pour le changement à court terme. Je voterai lundi pour le changement à moyen ou long terme, même si pour cela je devais subir quatre autres années de… Étant assez vieux pour savoir que l’impatience est mauvaise conseillère, je donnerai au véritable changement le temps qu’il lui faut.