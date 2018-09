L’anglais de Manon

La co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Manon Massé, aura beau invoquer les difficultés qu’elle éprouve avec sa « langue de Shakespeare toute mélangée », on ne peur imaginer qu’elle puisse mélanger les mots « marxist » et « marxiste ».

Dans une entrevue accordée à CBC, Mme Massé n’a pas rejeté les étiquettes que certaines adversaires tentent de coller au parti de gauche. Elle a expliqué que son parti souhaite une révolution en matière de changements climatiques. « Si vous appelez ça être socialistes, bien sûr que nous le sommes. S’ils appellent ça du marxisme ? Oui, ça l’est », a-t-elle affirmé… en anglais. Or, à l’occasion d’un point de presse à Rouyn-Noranda, Mme Massé a précisé que ce qu’elle souhaitait exprimer à CBC, c’est que les étiquettes n’étaient pas importantes pour elle.

Dans le même ordre d’idées, rappelons-nous qu’en début de campagne, Mme Massé avait plaidé ses défis avec la langue de Shakespeare après avoir déclaré que l’anglais « is an official language in Quebec ». Avouons que la traduction française ne demande pas un cours de traduction 101 !

Finalement, dans tout cet « imbroglio », Mme Massé s’est engagée à continuer à améliorer son anglais. Pourtant, si je me fie aux exemples précités, je n’en vois aucunement la nécessité… la traduction littérale ne prête à aucune confusion !