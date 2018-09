L’instrumentalisation de l’immigration

Je suis Québécoise d’origine chilienne. Ma famille et moi sommes arrivées à Montréal en novembre 1977, avant de nous installer à Chicoutimi quelques jours plus tard. Nous fuyions alors le régime répressif en Argentine, où nous nous étions réfugiées après le coup d’État sanglant de Pinochet, au Chili, en 1973. À notre arrivée, personne ne parlait français et nous n’avions qu’une connaissance très limitée de ce pays. Pourtant, mes trois jeunes frères et moi avons intégré l’école dès la reprise des classes en janvier, et mes parents ont intégré un groupe de francisation.

À l’époque, il n’était pas question de charte des valeurs : l’intégration, c’était normal. Avant même notre départ, je me souviens que mon père disait : « Vous allez vous intégrer et respecter les valeurs de nos hôtes. »

À la maison, à Chicoutimi, nous parlions français entre nous pour apprendre la langue plus rapidement […]. Mon père, qui était dans la vingtaine à notre arrivée, a commencé à travailler comme machiniste avant de parler français, terminant sa francisation sur le tas avec « les gars de la shop ». Même situation pour ma mère, qui a poursuivi son apprentissage du français tout en travaillant.

Nous avons aussi bénéficié de l’appui de Québécois pure laine qui nous ont accueillis et adoptés sans qu’il soit question de charte des valeurs, d’examens, ni d’intégration. Celle-ci se faisait naturellement et dans un respect mutuel.

Ce long préambule pour dire que tout le débat actuel me rend malade. On ne parle d’immigration que de façon négative, en la présentant soit comme une menace, soit comme un mal nécessaire face au déclin démographique et à la pénurie de main-d’oeuvre.

Il est aussi paradoxal que cette vision de l’immigration existe aujourd’hui, alors qu’on nous affirme que le nationalisme québécois est mort. À notre arrivée, le Parti québécois était au pouvoir depuis un an tout juste, le référendum sur la souveraineté se préparait et l’Assemblée nationale adoptait la loi 101. On nous a pourtant accueillis à bras ouverts. Ce n’est que depuis quelques années que je sens de la suspicion et de la méfiance dans les regards.

Pour moi, cette situation découle directement de l’attitude de nos politiciens qui instrumentalisent l’immigration. Pourtant, les immigrants, et particulièrement ceux qui fuient la guerre, la misère et l’oppression, n’ont pas besoin de tout ça. Ils n’ont besoin que d’un petit coup de pouce et surtout, qu’on les laisse s’installer et devenir des citoyens à part entière, sans menaces ni condescendance.